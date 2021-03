PMPI retoma concurso com 100 vagas e divulga novo cronograma

(foto: Governo do Piauí/Divulgação)



O concurso Podem participar candidatos com nível fundamental de escolaridade. Para ingressar no serviço auxiliar voluntário é necessário ainda ter nascido entre 30/07/1997 à 30/07/2002.





A remuneração é equivalente a um salário mínimo, para jornada de 40- horas de trabalho.





Segundo o edital, não será reservado o percentual de vagas a pessoas com deficiência, visto que a seleção destina-se a atividade que exige plena aptidão física do candidato.





Os candidatos serão avaliados por provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de três horas, do tipo múltipla escolha, das 9h às 12h, exclusivamente na cidade de Teresina.



A seleção tem validade de um ano, prorrogável por igual período. A seleção tem validade de um ano, prorrogável por igual período. Saiba tudo aqui!

A Polícia Militar do Piauí ( PMPI ) retomou o concurso público com 100 vagas temporárias para as áreas administrativas da corporação. Do total de oportunidades, 71 são para lotação na capital do estado e 29 para o interior. O concurso estava suspenso em decorrência da pandemia do novo coronavírus.Agora, as provas objetivas estão previstas para 21 de março. Veja aqui o cronograma completo!