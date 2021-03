Secretaria de Saúde do DF nomeia 15 médicos intensivistas para atuar em UTIs

(foto: Geovana Albuquerque/SES) A Secretaria de Saúde do Distrit Federal (SES-DF) divulgou a nomeação de 15 médicos intensivistas para ampliar o atendimento nas unidades de terapia intensiva (UTIs). Essa foi a primeira nomeação de servidores concursados em 2021. Os profissionais têm até 30 dias para se apresentar, com a documentação necessária para a posse.





De acordo com a Secretaria, convocações são para preenchimento de vacâncias, e também para fortalecer a rede pública diante de pacientes mais graves com covid-19.



Ainda segundo a SED-DF, serão apliados em 155 o número de leitos de terapia intensiva no DF. Já no último final de semana, foram ativados 66 leitos com esse perfil.





“As nomeações são importantes neste momento, em que a gente tem um número muito grande de pacientes vindo procurar a nossa rede de saúde, para que eles possam, então, ser atendidos”, ressalta o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. Ele destaca que essa é a orientação do governador Ibaneis Rocha, no sentido de ampliar e melhorar, cada vez mais, o atendimento à população.





Nomeações anteriores





Em 2019, a SES nomeou 376 servidores efetivos. Em 2020, foram 1.422, sendo 1.022 médicos, 233 enfermeiros, 97 especialistas em saúde e 70 técnicos em saúde.





Também foram contratados profissionais temporários para reforçar o atendimento a pacientes com covid-19. Ao todo, 4.213 foram convocados, sendo 1.168 médicos, 1.130 técnicos em saúde, 1.096 agentes de Vigilância Ambiental e comunitários em saúde, 585 enfermeiros e 234 especialistas em saúde.





*Com informações da SES.