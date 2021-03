TCDF suspende aplicação de provas do concurso para auditor conselheiro substituto

Com uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para o cargo de auditor conselheiro, o certame, organizado pelo Cebraspe , oferece remuneração de R$ 33.689,10 a profissionais com idade entre 35 e 65 anos e ensino superior completo em qualquer área.

A seleção para o cargo contará com quatro fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva, ainda sem data para realização, terá duração de 5 horas. Já as provas discursivas estão previstas para 23 de maio de 2021.

De acordo com o edital, é atividade de um auditor conselheiro substituto, substituir os Conselheiros em suas ausências ou impedimentos; presidir a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatá-los com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do Plenário e participar da discussão sobre eles; atender a convocação da Presidência para completar o quórum das sessões. Saiba tudo sobre o concurso aqui!