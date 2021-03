CRN-8 divulga novo cronograma de concurso; provas com data marcada

(foto: Depositphotos )





Conforme o cronograma, as provas objetivas deverão ser aplicadas dia 14 de março. O exame será constituído por 40 questões e os candidatos terão até três horas para concluí-lo.





O concurso oferece 15 oportunidades. As vagas são todas para o cargo de assistente técnico em nutrição e dietética jr, que exige nível médio/técnico. Os aprovados serão lotados em Curitiba e receberão salário de R$ 1.882,55 para 40 horas de trabalho por semana.





Os profissionais selecionados também terão direito aos seguintes benefícios: vale refeição, adicional por tempo de serviço, plano de assistência médica, plano de assistência odontológica, auxílio creche (para filhos até 5 anos e 11 meses) e auxílio transporte. Veja aqui o novo cronograma.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

O Instituto Quadrix divulgou uma nova retificação acerca do concurso público do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (CRN-8), com sede no Paraná. O documento define o novo cronograma da seleção, suspensa desde agosto de 2020 em decorrência da pandemia de covid-19.