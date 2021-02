Instituto na Bahia abre mais de 40 vagas de nível superior

O I nstituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema-BA) divulgou um novo processo seletivo simplificado para contratar 45 profissionais em caráter temporário. As remuneraões são de até R$ 2.729,78.

As vagas, que são de nível superior, são para engenharia do petróleo, engenharia de minas,engenharia de produção, geologia, ciências biológicas, medicina veterinária ,engenharia sanitária e ambiental/engenharia ambiental , engenharia civil, engenharia agronômica/engenharia agrícola, geografia, engenharia química, engenharia florestal, ciências sociais/sociologia.



Os aprovados serão lotados que em Salvador, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).





As inscrições serão realizadas entre 2 a 8 de março, no site do governo do Estado.