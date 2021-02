Até 8,7 mil: Sest/Senat abre inscrições de 23 seleções em diversas regiões

(foto: SEST/SENAT, divulgação )





As inscrições devem ser feitas pelo site do SEST/SENAT e os candidatos serão submetidos a avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e entrevista. Dependendo do cargo, também será aplicada prova discursiva. O contrato de trabalho dos selecionados poderá ser por tempo indeterminado sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou por prazo determinado. Todos os processos seletivos são orientados pelo Manual do Candidato, disponível no portal da instituição. Veja quais são as vagas:





Edital nº 815 - Cascavel/PR

Cargo: auxiliar de saúde bucal

Pré-requisito: ensino médio completo e curso de auxiliar de saúde bucal

Atribuições: responsável por auxiliar o odontólogo na prestação da assistência odontológica antes, durante e após o atendimento clínico

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: CR

Remuneração: R$1.454,80

Inscrição: até 24 de fevereiro





Edital nº 168 - Cascavel/PR

Cargo: auxiliar de serviços gerais

Pré-requisito: ensino fundamental completo

Atribuições: responsável por auxiliar à Unidade nos serviços gerais e administrativos

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: CR

Remuneração: R$1.477,18

Inscrição: até 24 de fevereiro





Edital nº 207 - Caruaru/PE

Cargo: motorista

Pré-requisito: ensino médio completo, CNH categoria “D”, curso comprovado para condutores de transporte coletivo e experiência profissional como motorista

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.952,47

Inscrição: até 26 de fevereiro





Edital nº 252 - Luziânia/GO

Cargo: odontólogo

Pré-requisito: graduação em odontologia, especialização na área e experiência profissional em atendimento ambulatorial

Regime de trabalho: 20 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.557,73

Inscrição: até 26 de fevereiro





Edital nº 930 - Patos de Minas/MG

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 948 - Piracicaba/SP

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 957 - São José do Rio Preto/SP

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 953 - São Paulo/SP

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 952 - Campinas/SP

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 954 - Caxias do Sul/RS

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 969 - Passo Fundo/RS

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 984 - Presidente Prudente/SP

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 956 - Guarujá/SP

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 1025 - Blumenau/SC

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 8 de março





Edital nº 995 - São Paulo/SP

Cargo: auxiliar administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo e laudo médico PCD

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 1.527,38

Inscrição: até 8 de março





Edital nº 237 - Pelotas/RS

Cargo: coordenador de desenvolvimento profissional

Pré-requisito: graduação em ciência da educação, pedagogia, psicologia, ciências econômicas ou administração

Atribuições: responsável por planejar, coordenar, acompanhar, executar e avaliar as atividades da Coordenação de Desenvolvimento Profissional da Unidade Operacional, assegurando a eficiência do processo de ensino e aprendizagem do SENAT, segundo as legislações vigentes da Educação Nacional e as diretrizes do Departamento Executivo

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 7.187,70

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 259 - Caxias do Sul/RS

Cargo: motorista

Pré-requisito: ensino médio completo, CNH categoria “D”, curso comprovado para condutores de transporte coletivo e experiência profissional como motorista

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.952,47

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 1072 - Ituiutaba/SP

Cargo: motorista

Pré-requisito: ensino médio completo, CNH categoria “D”, curso comprovado para condutores de transporte coletivo e experiência profissional como motorista

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.952,47

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 254 - Mossoró/RN

Cargo: auxiliar de saúde bucal

Pré-requisito: ensino médio completo e curso de auxiliar de saúde bucal

Atribuições: responsável por auxiliar o odontólogo na prestação da assistência odontológica antes, durante e após o atendimento clínico

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: CR

Remuneração: R$1.454,80

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 989 - Barra Mansa/RJ

Cargo: coordenador de promoção social

Pré-requisito: graduação em psicologia, odontologia, fisioterapia, ciências econômicas ou administração

Atribuições: responsável por planejar, coordenar, acompanhar, executar e avaliar as atividades da Coordenação de Promoção Social da Unidade Operacional, assegurando a eficiência dos eventos e atendimentos de saúde e sociais do SEST, segundo as legislações vigentes de Saúde e as diretrizes do Departamento Executivo

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 7.187,70

Inscrição: até 1 de março





Edital nº 255 - Brasília/DF

Cargo: analista pleno II (diagramador)

Pré-requisito: graduação em comunicação social, publicidade e propaganda ou design gráfico

Atribuições: gerar materiais institucionais, publicitários, vídeos e textos, bem como planejar ações e comunicação integrada com outras áreas

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 8.717,7

Inscrição: até 2 de março





Edital nº 995 - Florianópolis/SC

Cargo: assistente administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo, laudo médico PCD e experiência em atendimento ao público

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.522,90





Edital nº 1024 - Cajazeiras/PB

Cargo: assistente administrativo PCD

Pré-requisito: ensino médio completo, laudo médico PCD e experiência em atendimento ao público

Atribuições: realizar atividades voltadas para a rotina administrativa, bem como auxiliar o

coordenador administrativo financeiro em outras atividades operacionais

Regime de trabalho: 44 horas semanais

Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 2.522,90

















*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) estão com inscrições abertas de 23 seleções para unidades operacionais distribuídas em dez estados do país, além do Distrito Federal. As seleções são para todos os níveis de escolaridade e o salário pode chegar a R$ 8,7 mil, além de benefícios como plano de saúde e atendimento odontológico e psicológico.