PMPR e CBMPR: faltando 5 dias para provas, exames são adiados

O adiamento do vestibular foi anunciado pela UFPR um dia antes. Como os candidatos devem passar pelo vestibular como forma de avaliação, eles também foram impactados. “O cronograma estabelecido para o certame segue as alterações propostas para o Processo Seletivo 2020/2021 (vestibular), tendo suas provas adiadas para data a ser divulgada oportunamente”, divulgou a NC-UFPR.





Agora, os candidatos farão a prova na data provável de 28 de março. Segundo a banca, a data foi alterada devido “à substituição, ocorrida na data de ontem, da coordenação geral do Núcleo de Concursos, bem como da necessidade do cumprimento de todos os desafios logísticos envolvidos, sobretudo em atenção ao atual estado de pandemia, para assegurar, sem margens de dúvidas, a segurança das provas e a saúde dos candidatos e do pessoal envolvido na sua aplicação”.





70 vagas serão disputadas

O edital de abertura, divulgado em outubro de 2020, conta com 70 vagas para cadetes. sendo 60 para cadete PM (54 para ampla concorrência e seis para candidatos com afrodescendência) e 10 para cadete CBM (nove pra ampla concorrência e uma para afrodescendentes).





Estão participando candidatos brasileiros, com até 30 anos de idade completos até o primeiro dia de inscrições (o candidato não deverá ter completado 31 anos no primeiro dia das inscrições), quites com o serviço militar e com nível médio completo.





O cadete do 1º ano do curso de formação recebe um subsídio no valor de R$ 3.277,88, no 2º ano o valor é de R$ 3.671,24 e no 3º ano é de R$ 4.221,93. Ao concluir o 3º ano, o Cadete é declarado Aspirante a Oficial com subsídio no valor de R$ 7.211,35. Após o período de estágio probatório, estará apto a ser promovido ao Posto de 2º Tenente, com subsídio a partir de R$ 9.735,33.





Após a prova de conhecimentos gerais, os candidatos deverão passar por prova de compreensão e produção de texto e provas de habilidades específicas, compostas por Investigação Social (IS), Avaliação Psicológica (AP), Exame de Capacidade Física (ECAFI) e Exame de Sanidade Física (ESAFI).









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Previstas para o próximo domingo (28/2), as provas do concurso público da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foram adiadas, nesta terça-feira (23/2), pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Estado (NC-UFPR), banca responsável pelo certame.