90 vagas: Governo de Goiás abre inscrições de nova seleção da DGAP

De acordo com o edital, as jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais em regime diurno ou de plantão. As remunerações são de R$ 2.500 para as funções de psicólogo e assistente social e de R$ 4.000 para médico psiquiatra. Os profissionais também receberão acréscimos de auxílio-alimentação e de gratificação por risco de vida.





As inscrições podem ser feitas até 7 de março pelo site do governo, com taxa de participação de R$ 30 a R$ 40. Candidatos comprovadamente hipossuficientes, doadores de sangue e inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção do valor até às 23:59 do próximo dia 25.





Os profissionais serão avaliados por meio de análise de currículos e experiência profissional e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As entrevistas serão realizadas de 29 de março a 14 de abril. Esta etapa poderá ocorrer presencialmente ou por videochamada.





O prazo de vigência do contrato a ser firmado com o candidato convocado será de três anos, com a possibilidade de ser prorrogado até o prazo total de cinco anos. Já o processo seletivo terá prazo de validade de dois anos, prorrogável por igual período.









Foram abertas, nesta terça-feira (23/2), as inscrições do novo processo seletivo do Governo de Goiás. A seleção visa preencher 90 vagas temporárias para a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária Do Estado de Goiás (DGAP). Serão contratados 30 psicólogos, 30 assistentes sociais e 30 médicos psiquiatras.