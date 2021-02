IFG abre nova seleção com salário de até R$ 5,8 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) abriu uma nova seleção para contratação temporária de professores substitutos no campus de Goiânia. São três vagas destinadas aos profissionais das áreas de história, nutrição e engenharia de controle e automação. Os profissionais selecionados trabalharão de 20 a 40 horas semanais com ganhos mensais de R$ 2.236,32 a até R$ 5.831,21.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site da instituição até dia 4 de março, às 23h59. A taxa de participação custa R$ 40, não havendo isenção do valor.Os candidatos passarão por uma prova de desempenho didático e uma análise de títulos. Só serão classificados para a prova aqueles que passarem na etapa de análise. Nesta segunda etapa, eliminatória e classificatória, os candidatos terão que elaborar uma aula sobre tema que será definido e sorteado pelo IFG. Ela será feita de forma remota e está prevista para ser aplicada dia 18 de março, com duração de, no máximo, 30 minutos.