Apex abre seleção para analistas com salário de R$ 7,6 mil

(foto: Divulgação)





A seleção compreenderá as seguintes etapas:





Primeira etapa:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter unicamente classificatório.





A segunda etapa compreenderá avaliação oral por competências, de caráter eliminatório e classificatório.





As provas objetivas e discursiva serão aplicadas na data provável de 11 de abril de 2021, com duração máxima de 5 horas, e serão realizadas em Brasília/DF.





O candidato selecionado, que vier a ser convocado e contratado, deverá trabalhar na sede da Apex-Brasil, em Brasília/DF.





A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (19/2), edital de nova seleção para formação de cadastro de reserva no cargo de analista. O salário-base inicial é de R$ 7.654,75, com carga horária semanal de 40 horas, sendo a contratação no regime celetista.As inscrições ficam abertas no período de 22/2 a 15/3/2021, com taxa de inscrição de R$ 82,57. Para concorrer basta realizar o cadastro no site da banca organizadora, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ).