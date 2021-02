MSGás: concurso de níveis médio e superior oferece salários de até R$ 8,3 mil

(foto: Divulgação) A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás), localizada em Campo Grande, abriu um novo concurso público com vagas duas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre 3.778,20 e R$ 8.306,24, além de vale alimentação que pode chegar a R$ 1.283,19.





As vagas exigem nível médio ou superior. As chances são para técnico de processos nas seguintes áreas: organizacional (1 + CR), contabilidade (CR), tecnologia da informação (CR), comercial (CR), engenharia e tecnologia (CR), operação e manutenção (CR) e segurança do trabalho (CR).





E, analista de processos nas especialidades de operação e manutenção (1 CR), segurança do trabalho (CR), comercial (CR), engenharia e tecnologia de produção (CR), meio ambiente (CR), publicidade e relações públicas (CR), contabilidade (CR), direito (CR), organizacional (CR) e tecnologia da informação (CR).





Os interessados podem se inscrever por meio do site www.msgas2021.ieses.org apontando para “INSCRIÇÕES ONLINE” e, a partir do link específico, preencher a Ficha de Inscrição, indicar a forma de pagamento e imprimir o boleto bancário, até 19 de março de 2021.









O concurso será efetuado mediante aplicação de provas objetivas e de aptidão física (somente para o cargo de Técnico de Processos Tecnológicos – Especialidade Operação e Manutenção) e serão avaliados os conhecimentos e habilidades dos candidatos sobre as matérias relacionadas aos cargos.



As provas objetivas serão realizadas em 18 de abril de 2021 e terão duração de quatro horas. O pagamento deve ser efetuado até o último dia de inscrições, sexta%u2010feira, 19 de março de 2021. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 110.