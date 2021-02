Governo de Goiás abre 140 vagas com salários de R$ 4,6 mil

(foto: Google Maps/Divulgação)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Administração, está com inscrições para um processo seletivo simplificado com 140 vagas temporárias. O salário é de $ 4.665,82 com jornada de trabalho de 40 horas semanaisAs vagas são de nível superior para profissionais em áreas de engenharia civil, mecânica, elétrica, agrimensura, agrônomo ou florestal, ambiental, além de arquitetura e urbanismo, biologia e geologia.Os aprovados serão lotados na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), localizada em Goiânia, em resposta à necessidade temporária de excepcional interesse público.