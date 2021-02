Último dia! Polícia Federal encerra inscrições de concurso com 1.500 vagas

(foto: PF/Divulgação)

O concurso





Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora.





Veja as principais datas do cronograma:

Inscrições: 22 de janeiro a 9 de fevereiro

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 3 de março

Edital com locais de prova: 11 de março

Perovas objetivas e discursivas: 21 de março

Gabaritos preliminares: 23 de março

Recursos: 24 e 25 de março

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório nas discursivas: 9 de abril

Resultado final nas provas discursivas e convocação para o teste de aptidão física: 27 de abril

Aplicação do teste de aptidão física: 1 e 2 de maio

Período para envio, viaupload, dos exames laboratoriais referentes à avaliação médica: 24 de maio a 6 de junho

Realização da avaliação médica (presencial): 5 e 6 de junho

Aplicação da prova oral: 7 e 8 de agosto

Aplicação da prova prática de digitação : 8 de agosto

Resultado final na primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula no curso de formação profissional: 30 de setembro







A Polícia Federal encerra nesta terça-feira (9/2) as inscrições para o concurso público que oferece 1.500 vagas!Interessados devem realizar o cadastro no site www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21 . As taxas vão de R$ 180 a R$ 250. A Guia de Recolhimento da União pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios.Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou pela Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.