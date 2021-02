Decathlon, Evino e eureciclo têm mais de 120 vagas abertas

(foto: 5132824/Pixabay )



A pandemia gerou uma perda de cerca de 11 milhões de empregos no Brasil, um cenário difícil e desafiador para empresas e profissionais de diferentes setores.



A pandemia gerou uma perda de cerca de 11 milhões de empregos no Brasil, um cenário difícil e desafiador para empresas e profissionais de diferentes setores.

Mas este ano, embora ainda em recuperação, já começa com uma boa notícia: as empresas Decathlon (varejista de artigos esportivos), Evino (e-commerce de vinhos da América Latina) e eureciclo (certificadora de logística reversa de embalagens do país), divulgam 121 novas oportunidades com inscrições abertas.





As três empresas incentivam a inscrição de diferentes perfis, pois pretendem aumentar a diversidade em suas equipes.



Confira as oportunidades e veja como se inscrever:





Decatlhon está com mais de 70 vagas nas suas 39 unidades em todo o Brasil. Entre os cargos ofertados estão assistente de vendas, vendedor, gerente de seção, analista de planejamento e líder de produção.



Os detalhes podem ser conferidos no perfil do Linkedin ( está com mais de 70 vagas nas suas 39 unidades em todo o Brasil. Entre os cargos ofertados estão assistente de vendas, vendedor, gerente de seção, analista de planejamento e líder de produção.Ospodem ser conferidos no perfil do Linkedin ( https://www.linkedin.com/company/decathlonbrasil ) da empresa ou na sua página de carreiras ( https://jobs.kenoby.com/vagasdecathlon ).





Evino está com 31 vagas abertas para somar à sua adega de talentos. São posições que vão do nível júnior a sênior, incluindo os cargos de estagiário de comércio exterior, analista de marketing, especialista em contabilidade, engenheiro de dados e até mesmo Chief Operating Officer (COO).



eureciclo, por sua vez, está com cerca de 20 vagas para setores como desenvolvimento, jurídico, financeiro, administrativo, marketing, comercial, entre outros. Todas as posições são remotas e, por isso, candidatos de todo o mundo podem se inscrever. Então, se você está interessado em fazer parte da evolução do cenário de reciclagem do Brasil, candidate-se. Basta acessar este formulário e seguir as instruções: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2895neVvUdOhkBruUwW_xhrf-7p0HCPdeLawqbXMipUqBFQ/viewform



