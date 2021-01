Concurso para procurador! TCDF anuncia que locais de prova serão disponibilizados em fevereiro

(foto: TCDF/Divulgação)



O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) anunciou, por meio do Diário Oficial local, que os locais de aplicação da prova objetiva, referente ao concurso para provimente de uma vaga e formação de cadastro para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, estarão disponíveis para cosulta a partir de 1º de fevereiro , por meio do site http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_procurador. concurso foi retomado em novembro do ano passado, após ter sido paralisado por conta da pandemia. Na ocasião, o TCDF informou que os locais de prova seriam divulgados nesta terça-feira (26/1). Entretanto, com a novidade publicada hoje, os candidatos vão precisar esperar mais.

Segundo o documento, a prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 7 de fevereiro de 2021, às 13 horas (horário oficial de Brasília/DF).





O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site , a partir do dia 1º de





O concurso O certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ). O salário é de R$ 33.689,10. Haverá formação de cadastro de reserva.

Para participar é necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito.

Dentre as atribuições do cargo estão exercer as funções típicas de membro do Ministério Público, tais como de guarda da lei e fiscal de sua execução, fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, participar de sessões do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Saiba tudo sobre a seleção aqui!

Não esqueça! O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova conforme estabelecido no edital, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original. fevereiro de 2021, para verificar o seu local de realização da prova, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.



Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e outros objetos citados no edital.



Medidas de proteção contra a covid-19

Por ocasião da realização da prova, e tendo em vista as medidas de proteção

à transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:





a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras

reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;





b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido pelo candidato;





c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas;



d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de