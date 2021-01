1.500 vagas: abertas inscrições de um dos maiores concursos da PRF

(foto: Divulgação/PRF )

Foi dada a largada! As inscrições do grande concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 1.500 vagas imediatas para policiais, foram iniciadas nesta segunda-feira (25/1). Os interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe até 12 de fevereiro. Para estar efetivamente inscrito, o candidato deverá pagar a taxa de participação no valor de R$ 180. Serão isentos do pagamento candidatos cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea.