Inep abre seleção para elaboradores de itens do Revalida

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou uma chamapa pública para cadastramento e seleção de colaboradores para a elaboração e revisão de itens no Exame Nacional de Revalidação de diplomas médicos por universidade estrangeiras, o chamado Revalida.





Podem participar docentes de Instituições de Educação Superior em exercício de graduação em medicina. Além disso, confira alguns dos requisitos:





- Exercer ou ter exercido atividade docente, nos últimos 24 meses, no curso de graduação em medicina, comprovando o vínculo em IES credenciada pelo poder público competente.





- Ter disponibilidade para as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Banco Nacional de Itens da Educação Superior - BNI.





- Não pertencer ao quadro de servidores efetivos ou comissionados do MEC, do Inep, da Capes, do FNDE, do CNPq ou da Finep, ou estar em exercício em algum deles.





- Ter reputação ilibada.





- Ter conhecimentos de informática, particularmente no que se refere ao uso de aplicativos de edição de texto.





Inscrições e avaliações

A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://bni.inep.gov.br/inscricao, no período de 25 de Janeiro de 2021 a de 14 de Fevereiro de 2021.





O candidato deverá indicar, no ato da inscrição, a área a qual está se candidatando (Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade/Saúde Coletiva).





Serão considerados os seguintes critérios de pontuação (Anexo V): títulos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e experiências em edições anteriores em elaboração e revisão de itens do Revalida.





Os candidatos serão inscritos como colaboradores e poderão ser convocados a atuar exclusivamente na função de elaborador ou de revisor de itens





Após a capacitação, o Inep encomendará os itens a serem produzidos pelos docentes designados a atuar como elaboradores, detalhando as especificações técnicas e o quantitativo (mínimo e máximo) que cada elaborador deverá produzir.





Remuneração





As atividades serão remuneradas por meio do Auxílio de Avaliação Educacional - AAE.

Será pago o valor de R$ 250 por item elaborado, desde que aprovado para compor o BNI, após revisão final pelo Inep. E, será pago o valor de R$ 150 por item revisado.





Sobre os valores pagos incidirão os impostos e as obrigações tributárias previstos na legislação vigente.