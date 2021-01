Omie começa 2021 com 87 vagas em todo o Brasil

Omie, scale-up que é a empresa de gestão (ERP) na nuvem, começa o ano de 2021 com 87de trabalho abertos.Com vagas na unidade matriz na cidade de São Paulo e em franquias como as capitais Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Porto Alegre e cidades do interior de São Paulo e de, a startup reforça sua atuação em diversos estados brasileiros, levando eficiência em gestão para empresas de diferentes portes.As oportunidades oferecidas são emcomo executivo de vendas e de contas, analista de projetos, analista de SEO, consultor de campo e de expansão, customer success, agente de relacionamento, coordenador comercial, entre outros.

Para see saber mais informações sobre as vagas, acesse o link : https://trabalheconosco.vagas.com.br/omie

Com vagas tanto em sistema dequanto presencial abertas no país inteiro, a empresa contribui para melhoria da economia, assim como melhoria do desemprego.Mesmo em período de, desde o mês de agosto, a Omie apresentou significativa taxa de crescimento. Com mais de 50 mil clientes, para potencializar seu novo ciclo de crescimento, a companhia precisa de novos profissionais para enfrentar novos desafios e conquistas.