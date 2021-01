Câmara de Teresina adia data da prova de concurso de níveis médio e superior

(foto: CB/D.A Press)

O concurso oferece nove vagas para candidatos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$2.066,15 a R$6.008,70.





Agora, os exames serão aplicados na data provável de 14 de março de 2021.

A Câmara de Teresina, no Piauí, retificou o edital de abertura do concurso e adiou a data das provas objetivas e discursivas, desta vez para o mês de março. O documento foi publicado no site da banca organizadora, o Instituto AOCP.