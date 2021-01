Vagas para Brasília! Marinha divulga nove editas com 437 vagas para Oficiais

Veja a distribuição de vagas por Distrito Naval (confira abaixo todos os detalhes):

1º DN – 222 vagas

2º DN – 21 vagas

3º DN – 26 vagas

4º DN – 20 vagas

5º DN – 18 vagas

6º DN – 14 vagas

7º DN – 20 vagas

8º DN – 64 vagas

9º DN – 32 vagas

Podem se inscrever homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos, completadas até 31 de dezembro do ano da incorporação dentre outros requisitos.

A Marinha aceitará inscrições entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2021. A taxa é de R$ 130. Os cadastros deverão ser realizados no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br Basta clicar em “Serviço Militar Voluntário”, clicar no mapa que mostra a região de interesse, ler o aviso de convocação (documento que rege a seleção) e inscrever-se.

O soldo de Guarda-Marinha (GM), posto inicial ocupado durante os primeiros seis meses, é de R$7.315. Após isso, o Oficial passa a ocupar o posto de Segundo Tenente, com soldo de R$7.490 e ao completar um ano da incorporação passa a receber R$8.245 de soldo.

No sétimo ano de serviço militar, o Oficial ocupará o posto de Capitão Tenente, com R$9.135 de soldo. Em todos os casos, ainda há adicionais habilitação, militar e de disponibilidade, elevando ainda mais os rendimentos.

São 437 vagas distribuídas pelos nove Distritos Navais (DN). As atuações serão para graduações de diversas áreas, como Área Técnica, Engenharia, Medicina, Saúde, Técnica-Magistério e Inspetor Naval, conforme o Distrito.

1º Distrito Naval

Há vagas em odontologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional, administração, biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social, direito, estatística, informática, história, psicologia, serviço Social, magistério em enfermagem, história e pedagogia e engenharias.

2º Distrito Naval

3º Distrito Naval

4º Distrito Naval

5º Distrito Naval

6º Distrito Naval

No 6° Distrito Naval que abrange os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a oferta é de 14 vagas. As oportunidades são para Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Direito e Psicologia (técnica) e Engenharias.