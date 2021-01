Prefeitura de Valparaíso de Goiás abre seleção com mais de 100 vagas

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar ficha de inscrição devidamente preenchida e cópia dos seguintes documentos para análise:





- Cópia do documento oficial com foto e CPF;





- Cópia da Carteira de trabalho onde consta Registros de Identificação, admissão e demissão ou declaração original atualizada do órgão que prestou serviço, em papel timbrado, para contar o tempo de experiência, informando o período trabalhado com data de admissão e desligamento, se for o caso, especificamente o cargo e função desenvolvida;





- Cópias dos documentos que comprovem a formação escolar ou acadêmica, pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu.





As inscrições podem ser realizadas entre 25 a 29 de janeiro de 2021, na unidade da Secretaria de Educação, localizada na rua 17, quadra 47, lotes 18/20, Novo Jardim Oriente, no horário das 8h30 às 12h, mediante entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida e das cópias dos documentos especificados no edital.