Defensoria Pública da Paraíba divulga edital com 130 vagas para todos os níveis

(foto: DPE/PB )





As chances são distribuídas entre as funções de agente administrativo, analista de desenvolvimento de sistemas, arquiteto, assistente jurídico, assistente social, condutor de veículos, engenheiro civil, profissional de contabilidade, psicólogo, psicopedagogo e técnico em informática. Vale ressaltar que, das 130 vagas, 11 estão reservadas às pessoas com deficiência.





Os interessados podem se inscrever pelo site da banca organizadora Ápice Consultoria , até às 23h59 de 31 de janeiro. Há taxa de participação de R$ 75, R$ 85 e R$ 95. Contudo, doadores de sangue, leite materno ou medula óssea podem solicitar isenção do valor até dia 22 deste mesmo mês.





Será aplicada uma prova objetiva e escrita, obrigatória para todos os cargos. Alguns candidatos deverão passar, também, por prova prática e prova de títulos como segunda etapa.





A prova objetiva, prevista para ser aplicada em 28 de fevereiro, na cidade de João Pessoa, contará com 40 questões acerca de português, matemática, conhecimentos gerais e específicos, informática e raciocínio lógico. A avaliação será feita em dois turnos diferentes, com duração máxima de três horas.





O prazo de validade da seleção será de dois anos, período prorrogável uma única vez pelo mesmo tempo.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

A Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE/PB) abriu, nesta segunda-feira (18/1), um novo processo seletivo com 130 oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As vagas são para salário de R$ 1.250 a R$ 4.000 e jornada de trabalho semanal de 30 horas.