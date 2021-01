Prefeitura de Santa Vitória (MG) suspende concurso pela segunda vez

(foto: Prefeitura de Santa Vitória )





De acordo com o documento de retificação, publicado nesta segunda-feira (18/1) no Diário Oficial da União, assim que a situação for normalizada, uma nova data será divulgada no site da Prefeitura. Antes, as inscrições seriam realizadas no período de 18 de janeiro a 21 de fevereiro.





O concurso

edital de abertura oferece 385 chances efetivas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior em 50 cargos diferentes. Dentre eles, há oportunidades para eletricista, encanador, motorista, pintor, fiscal tributário, assistente administrativo, técnico em enfermagem, técnico em informática, advogado, assistente social, engenheiro, professor, psicólogo, médico, farmacêutico, nutricionista e contabilista.





A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas por semana para salário de R$ 1.000 a R$ 10.000, a depender do cargo. Há pagamento de taxa de R$ 50 a R$ 100, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda.





Como método avaliativo, o edital conta com aplicação de prova objetiva obrigatória para todas as carreiras, com questões acerca de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos específicos e aspectos históricos e geográficos do município. Algumas funções contam, também, com prova prática ou prova de títulos.













