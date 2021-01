Mais de 800 vagas: SES de Pernambuco oferta remuneração de até R$ 9,8 mil

(foto: SES-PE ) A Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Secretaria de Administração (SAD) de Pernambuco publicaram um novo edital de abertura de processo seletivo com 823 vagas temporárias para a área da saúde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 18 a 21 de janeiro pelo site da Esppe.





As chances serão distribuídas nos municípios de Recife, Salgueiro, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Goiana.



As oportunidades são para as carreiras de cardiologista, cirurgião, clínico geral, coloproctologista, endoscopista, neonatologista, neurocirurgião, neurologista, neurologista, oncologista diarista, otorrinolaringologista, pediatra, psiquiatra, tocoginecologista, traumato ortopedista, radiologia e diagnóstico por imagem, urologista, enfermeiro assistencial, enfermeiro sanitarista, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, técnico de imobilização ortopédica, técnico de laboratório, técnico em farmácia, biomédico, nutricionista e assistente social.





A remuneração varia entre R$ 1.079,40 e R$ 9.886,16. Os profissionais deverão escolher entre exercer o cargo em regime diarista ou plantonista. A jornada de trabalho varia de acordo com cada função.





Os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos e experiência profissional, de forma remota. A validade do processo seletivo terá duração de um ano, podendo ser prorrogada uma única vez pelo mesmo tempo.





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco