Marinha divulga edital de concurso com 960 vagas de nível médio

(foto: Marinha/Divulgação ) O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha divulgou, no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (15/1), um novo edital de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN). De acordo com o documento, serão disputadas 960 vagas, sendo 380 para a turma I de 2022 e 380 para a turma II de 2022.





Do número total de vagas, 20% será reservado a candidatos autodeclarados negros. O edital ressalta, também, que 720 vagas serão para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões sul e sudeste. As outras 240 vagas serão para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões centro-oeste, norte e nordeste, obedecendo a ordem de classificação no concurso.





Para participar, é preciso ter ensino médio completo, ser do sexo masculino, brasileiro, possuir 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022 e ter altura mínima de 1.54. As inscrições serão realizadas no site do Corpo de Fuzileiros Navais das 8h de 22 de fevereiro às 23h59 de 26 de março.





Há taxa de inscrição no valor de R$ 25, mas candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor entre 22 de fevereiro e 5 de março. O requerimento de solicitação de isenção deverá ser entregue, pelo candidato, no Órgão Executor da Seleção escolhido.





O concurso contará com exame de escolaridade, classificatório e eliminatório; teste de aptidão física, eliminatório; avaliação psicológica, eliminatória; verificação de documentos, eliminatória; e, aos candidatos negros, procedimento de heteroidentificação.





O exame de escolaridade será constituído de uma prova escrita de português e matemática, abrangendo assuntos previstos no programa do concurso, disponível no edital de abertura. Cada parte conterá 25 questões do tipo múltipla escolha, com 5 opções de resposta em cada questão. O candidato realizará o exame na cidade indicada por ele na inscrição. A aplicação será iniciada às 10h e terá aplicação de três horas. A data ainda será definida. Vale ressaltar que os candidatos só serão convocados nas seguintes etapas caso tenham aprovação no exame.





Os candidatos aprovados no concurso serão incorporados como praça especial, na condição de aprendiz-fuzileiro naval. Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o estudante receberá bolsa-auxílio constituída de soldo, adicional militar e adicional de compensação por disponibilidade militar. Os profissionais que concluírem o curso com sucesso receberão o título de fuzileiro naval, com remuneração de R$ 1.926.





O curso de formação terá duração de, aproximadamente, 17 semanas e será conduzido no Ciampa, localizado no Rio de Janeiro (RJ) e no Ciab, no Distrito Federal. O prazo de validade do concurso será encerrado na data da matrícula da turma II/2022 do curso de formação. Veja o edital de abertura aqui.









