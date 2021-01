Prazo reaberto! MPU convoca candidatos para entrega de laudo médico

(foto: MPU/Divulgação) O Ministério Público da União (MPU) reabriu, nesta quinta-feira (14/1), o prazo para convocação dos inscritos como candidatos com deficiência no 5º Concurso Público do õrgão para as Carreiras de analista e técnico para a apresentação de laudo médico. A informação foi publicado no Diário Oficial da União.





De acordo com o documento, o laudo deve ser expedido no prazo máximo de 90 dias antes do término do prazo estipulado para envio ao MPU, atestando a espécie da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a sua provável causa.





O Laudo Médico deverá ser encaminhado ao e-mail pgr-concurso@mpf.mp.br, até 15 úteis após a publicação deste Edital que foi publicado nesta quinta-feira (14/1) e, juntamente, deverão ser anexadas as seguintes informações: nome completo, cópia do documento de identidade (RG), cópia do CPF, número do telefone e endereço de residência atualizados. Preferencialmente, encaminhar exames que comprovem a deficiência.





O Laudo Médico original deverá ser apresentado quando da realização da avaliação pela equipe multiprofissional.





Os candidatos que não apresentarem o documento indicado, no prazo especificado, serão considerados ausentes na perícia médica.