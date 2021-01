Salário de quase R$ 9 mil: seleção de nível superior é aberta em Goiás

(foto: Divulgação/Gov SP ) O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), em Aparecida de Goiânia (GO), abriu um novo processo seletivo para contratação de médicos psiquiatras sob o regime CLT. A seleção conta com cinco vagas imediatas para o cargo de nível superior, com remuneração no valor de R$ 8.942,06 para jornada de trabalho de 20 horas semanais.





Para participar, é preciso nível superior completo em medicina e especialização em psiquiatria, além de, no mínimo, seis meses de experiência na área. As inscrições devem ser feitas até às 16h de 8 de janeiro através de envio de formulário de participação para o endereço eletrônico lorena.santos@credeq-go.org.br. Os interessados devem colocar o nome do cargo na matéria do e-mail.





De acordo com o edital , os candidatos passarão por triagem curricular, eliminatória; análise de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório; prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista por competência, de caráter classificatório. A prova objetiva tem aplicação prevista para 11 de janeiro e contará com 20 questões distribuídas entre conhecimentos específicos da área, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico.





A contratação do candidato aprovado será condicionada de acordo com as necessidades de profissionais do Credeq e sua disponibilidade financeira contratual. Os candidatos classificados acima das vagas divulgadas constituirão cadastro reserva com validade de seis meses.





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco