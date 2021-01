Governo do Pará prorroga inscrições do concurso da PM com mais de 2 mil vagas

O governo do Estado decidiu prorrogar até às 23h59min de 14 de janeiro o prazo para inscrições ao concurso de Praças e Oficiais da Polícia Militar do Pará (PMPA).Interessados em concorrer devem se inscrever aqui para soldados (com taxa de R$ 76) e aqui para oficiais (com taxa de 88).Os candidatos terão até o dia seguinte, 15 de janeiro, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, data final também para envio de documentação por aqueles que necessitam de atendimento especial na realização da prova.

São ofertadas 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais. As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Haverá ainda realização do curso de formação, em que o aluno soldado receberá remuneração no valor de R$ 848,16, além do auxílio alimentação (R$ 942,03). Após a conclusão do curso, já na condição de soldado PM, passará a receber a remuneração de R$ 3.053,39, além do auxílio alimentação no mesmo valor anterior.





Já o aluno oficial receberá remuneração de R$ 3.896,98, além do auxílio alimentação no valor mensal de R$ 732,69. Após a conclusão do curso, já na condição de aspirante-a-oficial PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.256,98, além do mesmo auxílio alimentação mencionado.

Para o cargo de oficial, as provas (objetiva e discursiva) ocorrerão em 28 de fevereiro. Já para o posto de praças, a aplicação dos exames objetivos será nos dias 7 de março (candidatas do sexo feminino) e 14 de março (candidatos do sexo masculino).