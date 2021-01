Secretaria de Saúde do DF divulga resultado preliminar de seleção emergencial

(foto: USP Imagens/Divulgação) A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (7/12), o resultado preliminar do processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro visando atendimento durante a pandemia de covid-19. Confira aqui o documento.





O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar e/ou eliminação do processo seletivo disporá de três dias para fazê-lo, da 0h do dia 08 de janeiro de 2021 às 23h 59min do dia 10 de janeiro de 2021, ou seja, primeiro dia subsequente ao da divulgação do resultado preliminar da análise curricular oficial.





O candidato deverá enviar sua solicitação de recurso, por meio de formulário

oficial, para o endereço eletrônico: recursosesdf@gmail.com sob o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”.





O formulário Oficial deverá ser acessado no site da Secretária de Saúde do Distrito Federal, no site





A seleção

seleção visa preenchimento de vagas no cargo de médico para as seguintes localidades: Samu, Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ), Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e Hospital Regional de Planaltina (HRPL).





A remuneração para médicos será de R$ 6.327, para 20 horas de trabalho semanal.