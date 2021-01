Inscrições abertas! Secretaria de Educação do DF abre seleção para professores bolsistas

(foto: SEEDF/Divulgação) A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) está com inscrições abertas para processo seletivo destinado a formação de cadastro reserva para professores bolsistas no Programa Novos Caminhos.





As chances são para prrofessores dos cursos de formação inicial e continuada (Fic) e professor para cursos técnicos.



Segundo o edital, os aprovados receberão o valor da hora efetiva trabalhada de R$ 30 a R$ 50 correspondente a carga horária de até 40 horas.





Os profissionais poderão atuar na Unidade de Ensino do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP), no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (CEMI-Gama), na Escola Técnica de Brasília (ETB), na Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese (ETG) e nas Unidades de Ensino Remotas a serem constituídas.





Inscrições e etapas





Os interessados podem realizar as inscrições de forma gratuitas por meio do formulário eletrônico, até 11 de janeiro de 2021. Basta acessar o site da Secretaria.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos.





A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.