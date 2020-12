Ebserh reabre inscrições de seleções emergenciais contra a covid-19

(foto: USP Imagens/Divulgação)

Em razão da atual situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) reabriu as inscrições para seleções temporárias destinadas a contratação de profissionais para atuar no combate à doença. Os cadastros seguem até 6 de janeiro.As chances são para formação de cadastro de reserva, em 10 hospitais da rede, para médicos plantonistas e médicos do trabalho. Os salários são de até R$ 8.984,81.