Seleção aberta pela Seduc/RS oferece vagas para todos os níveis de escolaridade

(foto: Seduc RS/Divulgação) Um novo processo seletivo para contratação de professores, orientadores, supervisores, agentes educacionais e técnicos agrícolas foi aberto pela Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul (Seduc RS). A seleção visa contratar profissionais em caráter temporário a partir de formação de cadastro reserva.





As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam entre R$1.443,15 e R$2.886,30, para jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais. A lotação será em diversos municípios do estado.









Como método de seleção, os candidatos passarão por análise de títulos e experiência profissional, de forma remota. A documentação deverá ser enviada para a Secretaria logo após a realização da inscrição. Os interessados devem se inscrever até 10 de janeiro pelo site da Secretaria . Não há taxa de participação.Como método de seleção, os candidatos passarão por análise de títulos e experiência profissional, de forma remota. A documentação deverá ser enviada para a Secretaria logo após a realização da inscrição.





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco