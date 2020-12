Procuradoria do MPGO abre seleção com salários de R$ 10,8 mil

A Procuradoria Especializada em Recursos Constitucionais do Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu inscrições para seleção com duas vagas de assistente de procurador de Justiça, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos, que exigem bacharel em Direito, têm salários de R$ 10.857,85.

Os interessados poderão se inscrever até 10 de janeiro de 2021, por meio do envio de currículo ao e-mail selecao.prc@mpgo.mp.br . De acordo com as regras, o currículo deverá informar ao menos um telefone móvel do candidato, para as comunicações referentes à seleção.Os candidatos serão avaliados por análise curricular, prova escrita e entrevista.