Pátio Digital Academy destaca habilidades digitais e comportamentais

Com mais de 18 anos de atuação na indústria de games, Sean Spitzer ministrará uma masterclass (foto: Pátio Digital/Divulgação )



Em painel gratuito para os brasileiros, o educador e mestre Sean Spitzer apresentará asmais demandadas e as novasimpulsionadas pela indústria 4.0, no dia 19/12 (sábado), às 10h. A masterclass integra a programação do Pátio Digital Academy ( https://www.patiodigitalacademy.com.br/ ).

A pandemia do novo coronavírus transformou diversos setores da economia e acelerou a necessidade de desenvolvimento de novas competências para enfrentar as adversidades do mercado de trabalho, como demissão, transição de carreira e atualização de funções.

socioemocionais, como resiliência, inteligência emocional, criatividade e empatia, e competências digitais – técnicas e industriais – necessários em diferentes campos profissionais (jogos digitais, engenharia, educação, arquitetura, pesquisa e acervo, entre outros), o educador e mestre em belas artes e animação pelo Art Institute of California Sean Spitzer ( Para falar de aspectoscomo resiliência, inteligência emocional, criatividade e empatia, e competências digitais – técnicas e industriais – necessários em diferentes campos profissionais (jogos digitais, engenharia, educação, arquitetura, pesquisa e acervo, entre outros), o educador e mestre em belas artes e animação pelo Art Institute of California Sean Spitzer ( https://www.pluralsight.com/authors/sean-spitzer ) ministrará a masterclass gratuita.

Sean Spitzer adianta que na área de produtos interativos 3D surgem novos postos de trabalho, como especialistas em visualização e simulação, designer experiencial, artista técnico e designer virtual e especialista em construção.



Essa tendência de novas ocupações pode ser observada em um levantamento da Burning Glass Technologies – empresa de software analítico. De acordo com o estudo, 25% das ocupações nos Estados Unidos estão caminhando para a hibridização nos próximos quatro anos, agregando habilidades técnicas e soft skills (competências comportamentais) – digitais e humanas – com domínio de diferentes áreas.



De acordo com a pesquisa anual Global Learner Survey, elaborada pelo grupo britânico de educação Pearson, 82% dos brasileiros acreditam que a pandemia fará com que novos empregos e habilidades despontem em um futuro próximo.



E 91% acham que os profissionais terão que desenvolver mais de suas habilidades pessoais e digitais. O estudo ouviu mais de sete mil pessoas de sete países, incluindo o Brasil.





Cursos modulares são o caminho para desenvolver novas competências digitais e comportamentais





Para ajudar a expandir essa base de conhecimentos, cursos de curta e média duração podem ser um valioso recurso. É o caso do Pátio Digital Academy, uma formação profissionalizante em jogos digitais e animação 3D, integralmente on-line e gamificada com certificado chancelado pela Agência Nacional de Cinema (Ancine ) e pelo Centro Técnico Audiovisual (CTAv).





Entre as disciplinas que são ensinadas, animação 3D, transmídia, programação, base em direitos autorais, com foco em propriedade intelectual, game engine e desenvolvimento de projetos em Realidade Aumentada (RA), planejamento, marketing e planos de negócios para o mercado de games e animação 3D, e outras.





O curso é ministrado por mentores com ampla bagagem, entre eles, Cristiano Seixas (roteirista da minissérie Alien: The First Screenplay, da Dark Horse Comics), Ronaldo Gazel (pioneiro no uso da realidade aumentada e virtual no Brasil), Bruno Honda (marketing e design thinking, atuou na Mauricio de Sousa Produções), Newton Nitro (premiado autor de ficção e RPG, escreve para a revista Forbidden RPG), Matheus Azevedo (9 vezes campeão brasileiro de Call of Duty) e outros.





Os interessados podem fazer o curso completo ou adquirir apenas um dos módulos ou disciplinas isoladas, bem como podem contratar mentorias ou tutoriais individuais de uma hora.



Quinzenalmente, os organizadores também oferecem masterclasses gratuitamente de até duas horas com convidados de destaque no mercado. Chamadas de Level Up Mastersclass, as aulas são feitas em sala virtual exclusiva com capacidade para os 50 primeiros inscritos em cada edição.