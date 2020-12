Iges/DF: 14 vagas abertas para residência em vários centros de saúde

(foto: Agência Brasília/Divulgação ) Nesta terça-feira (15/12), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abre um novo processo que selecionará 14 profissionais para residência multiprofissional em várias unidades de saúde do DF. As vagas são para as áreas de enfermagem, nutrição, fisioterapia e farmácia.





As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto até 8 de janeiro, com taxa de participação no valor de R$ 221. Os candidatos passarão por prova escrita, com aplicação prevista para 17 de janeiro. Em 18 de fevereiro, após análise curricular dos candidatos, o resultado final será divulgado também no site do Iges. As matrículas devem ser feitas em 22 e 23 do mesmo mês.





As residências serão dividas entre programas em urgência e emergência ou em oncologia, com duração de dois anos. Os selecionados terão direito à bolsa no valor de R$ 3.330 para uma carga horária dedicada de 60 horas semanais.





O programa de residência na área de oncologia será realizado no Hospital de Base. De acordo com o Instituto, a residência “tem como objetivo habilitar profissionais da saúde para atuarem de forma interdisciplinar, promovendo a especialização profissional por intermédio de treinamento em serviço e atividades teórico-práticas voltadas à avaliação crítica e de investigação científica”. Já o programa de residência com especialização em urgência e emergência deverá ser desenvolvido em diversos centros hospitalares do DF, com a meta de “assegurar os princípios da universalidade, equidade, integralidade do cuidado, regionalização e atendimento em linhas de cuidado com base nas diretrizes do SUS e da Política Nacional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências”.











*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco