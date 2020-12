Confira cinco soluções para festas de fim de ano da firma sem aglomeração

(foto: Lynette Coulston/Pixabay)



Fim de ano é tempo de comemoração e agradecimento junto à família, amigos e também colegas de trabalho. As festas mais comuns feitas neste período já estão se aproximando: Natal, amigo secreto com os amigos e a famosa festa da empresa.



Entretanto, neste ano atípico de isolamento social, causado pela pandemia do novo coronavírus, as celebrações serão diferentes dos anos anteriores.



As aglomerações em ambientes fechados devem ser evitadas por normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a alternativa é encontrar soluções para estar presente em tais eventos.





Por conta disso, as reuniões festivas, em especial as festas da empresa, podem ocorrer seguindo muita criatividade e inovação, aponta Natasha de Caiado Castro, especialista em inteligência de mercado e marketing de experiências e CEO da Wish International, empresa especializada nos segmentos de Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) e Innovation and Disruptive Experience (IDX).



Natasha de Caiado Castro analisa que os encontros de entretenimento são importantes para toda a equipe. "Nesse período no qual estamos vivendo, é importante usar a inovação e recursos para reforçar os laços, mesmo distantes fisicamente, o que evidencia a liderança humanizada por parte dos gestores e faz com que o colaborador se sinta perfeitamente parte da corporação."





Para evitar aglomerações, a fim de conter a propagação da pandemia, a especialista indica cinco maneiras de fazer a comemoração corporativa neste final de ano. Confira:





1- Exclusividade na cozinha



O CEO da corporação junto a um chef da gastronomia renomado ensinam, por meio de vídeo, o passo a passo de uma receita para a equipe da corporação. Além disso, todo o time recebe na própria casa os ingredientes para prepararem a receita de final de ano com a família.





"O propósito é evidenciar que mesmo distantes fisicamente, os líderes e gestores mantêm contato próximo com os colaboradores, o que ajuda toda a equipe a ter união neste período de isolamento e mostra empatia", ressalta Natasha de Caiado Castro.





2 - Festa virtual

Segundo o levantamento feito pela Eventbrite, houve um crescimento global de mais de 2 mil por cento de eventos on-line em 2020, comparado com 2019. Só em eventos com foco em negócios, o aumento é de 1.100%.



A festa virtual por videochamadas com os colegas de trabalho pode ser feita com todos simultaneamente desfrutando de bebidas e comidas oferecidas pela empresa e aproveitando algumas horas de descontração.





3 - Drive-in



Os espaços drive-in também são uma boa alternativa para as festas de fim de ano da corporação. A ideia é utilizar grandes espaços para receber carros dos funcionários que estarão acompanhados de suas famílias no dia do evento.



No telão ou no palco, as empresas podem passar vídeos dos colaboradores trabalhando no home office, além de shows ou até DJs. Caso a empresa possua um grande espaço de estacionamento, o evento pode ser feito no local.





4 - Talk show com o gestor e seu ídolo





A ano de 2020 foi sensível e complicado para a grande parte das corporações. Com o intuito de expor melhores perspectivas para os negócios no próximo ano e manter boas expectativas para toda a empresa e equipe, uma boa solução é realizar talk show gravado entre o gestor e um ídolo conceituado no mundo business sobre grandes iniciativas para 2021.



5 - Celebração vip em salas de cinema





Após meses fechados, os cinemas reabriram e, assim como antes da pandemia, em breve devem voltar a ser espaços também para eventos corporativos. Agora, no entanto, respeitando as devidas normas de segurança.





Os assentos confortáveis, pipoca e a imagem em alta resolução garantem uma experiência descontraída e informal junto com os colegas de trabalho.



"Todo o ambiente de bem-estar proporcionado para a equipe, que se empenhou o ano inteiro, exibe o reconhecimento por parte dos líderes, além de toda a vivência presencial e inovadora - ainda que com distanciamento-, o que torna-se uma ótima alternativa de confraternização de final de ano da empresa", revela a especialista.