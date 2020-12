Concurso PRF oferecerá 2 mil vagas para salário acima de R$ 10 mil

(foto: PRF Paraná/Wikimedia Commons)



Levantamento feito pela Confederação Nacional de Transporte (CNT) em conjunto com o programa de segurança SOS Estradas, aponta que a falta de investimentos e fiscalização tem contribuído para um aumento no número de acidentes das rodovias federais.



A falta de fiscalização não se deve apenas à medida de desligamento de radares por determinação do governo federal. Faltam funcionários nas rodovias.





De acordo com o último balanço da instituição, atualmente, 2.597 cargos para Policial Rodoviário Federal estão vagos. O número, porém, deve subir para 3.710 até o fim de 2021, podendo chegar a 5 mil em 2022. A Polícia Rodoviária Federal conta com umaassustadora de pessoal para a carreira de, o que tem ocasionado o fechamento de postos da PRF em várias partes do país.De acordo com o último balanço da instituição, atualmente, 2.597 cargos para Policial Rodoviário Federal estão vagos. O número, porém, deve subir para 3.710 até o fim de 2021, podendo chegar a 5 mil em 2022.





Edital do novo concurso PRF deve sair nos próximos dias





Por tudo isso a PRF tem urgência na realização de um novo concurso, que já está em análise no Ministério do Economia e, inclusive, já foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, pois a seleção é a única saída para a crise de efetivo pela qual passa o departamento nos últimos anos.





Ao todo serão oferecidas 2 mil vagas para a carreira de policial rodoviário. Para concorrer é exigido nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B".



A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.





O novo concurso PRF deverá contar mais uma vez com a logística do Cebraspe (antigo Cespe/UnB) para aplicação das etapas da seleção.



O diretor-executivo da PRF, José Lopes Hott Junior já adiantou que a seleção deverá ser feita seguindo os mesmos moldes do concurso anterior. Desta forma, contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação.





Para conhecer mais a PRF: https://www.gov.br/prf/pt-br