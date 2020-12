PGE-RJ abre concurso público com salários de R$ 15 mil

(foto: DIVULGAÇÃO/PGE/RJ) Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ) publicou nesta sexta-feira (4/12) o edital do novo concurso público que oferta duas vagas imediatas para procuradores. Os aprovados terão remunerações iniciais de R$15.759,76 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Para se inscrever será necessário ter bacharelado em direito, por faculdade oficial e reconhecida, e, no mínimo, três anos de atividade que envolve a aplicação de conhecimentos jurídicos.





Os pedidos de inscrição serão recebidos no site da PGE até as 23h59min de 14 de janeiro de 2021. Para os candidatos que não tiverem possibilidade de acesso à Internet será disponibilizado Posto de Inscrição Presencial na sede da Procuradoria (Rua do Carmo, 27, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro) no qual o atendimento será realizado nos dias úteis, no período das 11 às 13 horas. Em ambos os casos, o pagamento da taxa de inscrição de R$ 250 deverá ocorrer até 15 de janeiro de 2021, durante o expediente bancário.





A aplicação das provas tem previsão para o primeiro trimestre de 2021, dependendo apenas da estabilização do contágio de coronavírus. As fases serão realizadas na capital do Rio e serão compostas por provas dividas entre quatro etapas:





I- Prova Escrita Geral: caráter eliminatório;

II – Provas Escritas Específicas: caráter eliminatório e classificatório;

III – Provas Orais: caráter eliminatório e classificatório;

IV – Prova de Títulos: caráter classificatório).





O concurso será válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.