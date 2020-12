Universidade de Brasília lança mais quatro seleções; salário de até R$ 9,6 mil

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press) Veja detalhes dos editais: A Universidade de Brasília (UnB) abriu mais quatro processos seletivos para professores substitutos de nível superior. As oportunidades são para as áreas de sociologia da religião, microbiologia clínica e parasitologia clínica, língua brasileira de sinais e serviço social. A remuneração oferecida pode chegar a R$ 9,6 mil.





Edital nº 121

A seleção visa contratar um professor substituto na área de sociologia da religião. Como pré-requisito, é necessário possuir doutorado em Sociologia, Antropologia, Ciência Política ou Ciências Sociais. A vaga, para o Departamento de Sociologia, oferece salário no valor de R$ 9.616,18 por um regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE). O período de inscrições ficará aberto de 7 de dezembro a 8 de janeiro, pelo site do SIGRH. Não há taxa de inscrição. Saiba mais!





Edital nº 133

O documento oferece uma oportunidade para professor substituto de microbiologia clínica e parasitologia clínica. Os candidatos devem portar título de mestre em alguma das seguintes áreas: Ciências, Ciências da Saúde, Ciências Farmacêuticas, Ciências Biomédicas, Ciências Médicas, Patologia Clínica, Análises Clínicas ou Biociências Aplicada à Saúde. Os profissionais contratados irão atuar no Departamento de Farmácia, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 4.304,92. As inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro pelo site do SIGRH, de forma gratuita. Saiba mais!

Edital nº 138

O processo seletivo é destinado à contratação de um professor substituto de linguística e língua brasileira de sinais. Os candidatos deverão portar título especialização na área de Libras. O profissional, que atuará no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas, deverá cumprir um regime de 40 horas por semana para remuneração de R$ 3.600,48. As inscrições vão até o próximo dia 17, devendo ser feitas pelo site do SIGRH. Saiba mais!

Edital nº 140









Leia também: 10 seleções estão abertas pela UnB; salários de até R$ 9,6 mil O edital oferece oportunidade para um professor substituto de serviço social, devendo possuir graduação em serviço social e ser portador do título de mestre em serviço social ou áreas afins. O profissional admitido atuará em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, para remuneração de R$ 4.304,92. Além da vaga imediata, a seleção oferta formação de cadastro reserva. As inscrições serão abertas dia 7 de dezembro e devem ser feitas pelo SIGRH até dia 18 do mesmo mês. Saiba mais!





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco.