ES: Secretaria de Educação lança seleção para psicólogos e assistentes sociais

(foto: USP IMagens/Divulgação)





Para participar, os interessados devem possuir ensino superior completo na área designada. Os profissionais contratados desempenharão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais para uma remuneração de R$ 2.864,65, além de R$ 300 de auxílio alimentação.





As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas até às 17h de 9 de dezembro pelo site do Governo do Espírito Santo . Não há taxa de inscrição. A seleção contará com duas etapas: prova de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação comportamental e técnica, de caráter eliminatório e classificatório. Ambas as etapas serão feitas de forma remota. Para ler o edital na íntegra, clique aqui!









*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco.





Um novo processo seletivo foi aberto pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (Sedu ES). A seleção visa contratar 23 profissionais para atuação nos cargos de psicólogo e assistente social. O edital conta, ainda, com formação de cadastro reserva.As oportunidades são para os municípios de Vitória, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Guaçuí, Nova Venécia, São Mateus e Vila Velha.