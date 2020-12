Três seleções com remuneração de até R$ 6 mil são abertas pela RioSaúde

(foto: DIvulgação)



Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) está com três processos seletivos de caráter emergencial abertos. As oportunidades são para médicos de diferentes especialidades e analistas desenvolvedores. Os profissionais deverão tomar posse do cargo já em dezembro, de acordo com a lotação designada. Saiba mais:

Edital 202: A seleção oferece seis vagas para o cargo de médico CTI adulto. Para participar, os interessados devem possuir ensino superior na área, CRM ativo e, no mínimo, dois anos de atuação na área. Os contratados atuarão temporariamente no Hospital Ronaldo Gazolla em uma jornada de trabalho de 12 horas por semana. É oferecido salário no valor de R$ 4.411,65.





As inscrições são aceitas até 6 de dezembro pelo site da Prefeitura do Rio. Não há taxa de participação. A seleção será constituída apenas por análise de currículos e experiência profissional, com resultado final divulgado dia 9 de dezembro. O prazo de validade da seleção será de um ano.





Edital 203: O documento visa a contratação de dois analistas desenvolvedores. Ao cargo, é ofertado R$ 6.002,25 de remuneração. Os candidatos devem possuir, obrigatoriamente, formação superior em ciência da computação, engenharia de computação ou sistema de informação; experiência mínima de quatro anos com programação back-end e programação front-end. Os admitidos deverão trabalhar 40 horas semanais na sede da RioSaúde.





Os interessados podem se inscrever até 6 de dezembro, pelo site da Prefeitura. Como seleção, será feita uma análise de currículos e experiência profissional. O prazo de validade da seleção será de 180 dias.





Edital 204: 31 vagas estão sendo disponibilizadas para os cargos de médico - clínica médica e pediatra. Os profissionais serão lotados temporariamente na UPA de Manguinhos. Para concorrer, é necessário possuir ensino superior completo em medicina, CRM ativo e experiência de, no mínimo, um ano na área.





A atividade deverá ser desempenhada durante 12 horas semanais. A remuneração é de R$ 4.411,65.





As inscrições devem ser efetuadas pelo site da Prefeitura até dia 7 de dezembro, de forma gratuita. Como nos outros processos seletivos, os candidatos serão avaliados mediante análise de currículos e experiência profissional.





O prazo de validade desta seleção será de um ano, contado a partir da divulgação do resultado final. O período poderá ser prorrogado por mais um ano, no máximo.









