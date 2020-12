Sete Lagoas abre processo para contratação temporária na Educação

(foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Divulgação) A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está com vagas temporárias abertas e publicou edital que apresenta cargos e regras para o processo seletivo para o exercício 2021.





Há oportunidades para cargos técnicos, administrativos e para professor, em todos os níveis de escolaridade. Os vencimentos base variam entre R$ 1.050 e R$ 1.238,15. A seleção atende às necessidades de interesse do serviço público prestado por todas as escolas municipais e também em unidades educacionais conveniadas.





Entre os cargos disponíveis no edital estão: Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Professor, Bibliotecário, Intérprete de Libra e Linguagem de Sinais, Instrutor de Oficina de Artes, Instrutor de Oficina Pedagógica, Instrutor de Informática, Inspetor Escolar, Motorista, Nutricionista, Pedagogo, Professor de Educação Básica, Técnico em Biblioteca, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico Superior de Ensino, Técnico em Educação, Técnico Orçamentário, Telefonista, Tradutor de Braille, Servente e Vigia.





As inscrições serão realizadas somente pela internet entre os dias 14 e 21 de dezembro no site da Prefeitura. A partir do dia 22 de dezembro será publicada a classificação final dos candidatos. Os interessados poderão impetrar recursos contra a classificação nos dias 28 e 29 de dezembro. A expectativa é que o resultado final seja publicado no dia 30 de dezembro.





De acordo com o edital, o candidato poderá se inscrever para até três opções de cargo. Será possível alterar informações cadastrais até o último dia de inscrições e a Secretaria Municipal de Educação levará em consideração a última alteração realizada pelo candidato.





A contratação será regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e garante o preenchimento dos cargos até a realização de novo concurso público, para ocupar posições em casos de afastamento ou licenciamento de funcionários, convênios com instituições filantrópicas, programas e projetos.





“É muito importante ler todos os quesitos do edital que define muito bem questões de habilitação, escolaridade e critérios para inscrições, classificação e apresentação de recursos”, reforça a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.





Clicando aqui é possível ter acesso ao edital e a todo detalhamento do processo de inscrição e das vagas disponíveis no processo seletivo.