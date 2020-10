Prorrogado: Escola de Serviço Público oferece vagas a ministrantes

A Escola de Serviço Público (Espep), do Estado da Paraíba, anunciou um novo processo seletivo de formação de cadastro reserva para contratação de ministrantes. Os candidatos selecionados trabalharão em cursos de curta duração de capacitação do servidor público estadual, que serão realizados em várias regiões do estado.

Para se inscrever, é necessário possuir nível superior nos cursos que estão listados no edital de abertura.

Os cursos a serem ministrados terão modalidade presencial, semipresencial ou à distância. Os profissionais poderão escolher entre os temas auditoria governamental e controle interno e externo na administração pública; curso básico de gestão administrativa; gestão para resultados; processo administrativo disciplinar no serviço público e a Lei Complementar nº 152/2018; gestão da tecnologia da informação; segurança da informação; educação especial; Libras – Língua brasileira de sinais; português instrumental; secretaria escolar; gestão escolar; pedagogia social; ou educação financeira e organização de eventos.

As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até as 23h59 de 9 de outubro pelo site do Portal da Cidadania . O edital abrange todas as regiões da Paraíba e classificará até 20 candidatos por curso. Como método de seleção, será feita uma análise de títulos e de experiência profissional.