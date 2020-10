Mais de 1.000 vagas: novo concurso no Nordeste oferece salário de até R$ 5,1 mil

A Prefeitura de Redenção, no Pará, divulgou um novo concurso público que visa preencher 1.012 vagas! Os cargos são efetivos e as inscrições podem ser feitas por profissionais de todos os níveis de escolaridade.

O certame oferece vagas para pedreiro, motorista, agente de manutenção educacional, pintor, marceneiro, mecânico, eletricista predial, técnico em enfermagem, bombeiro civil, agente municipal de trânsito, técnico em radiologia, técnico em edificações, arquiteto, assistente social, engenheiro ambiental, auditor fiscal, engenheiro civil, engenheiro florestal, psicólogo, zootecnista, professor (de diversas áreas), enfermeiro, médico (de várias áreas), dentista, nutricionista, terapeuta ocupacional e muitas outras funções.

Os candidatos selecionados atuarão em uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas por semana para um salário base que varia de R$ 1.045 a R$ 5.180. Para saber mais sobre os cargos e suas atribuições, leia o edital clicando aqui!

Para participar, é necessário efetuar a inscrição de 12 de outubro a 12 de novembro pelo site da banca organizadora. A taxa de inscrição varia entre R$ 45, para cargos de nível fundamental; R$ 55, para cargos de nível médio ou técnico; e R$ 70, para cargos de nível superior. Candidatos inscritos no programa CadÚnico, doadores de medula óssea e pessoas com deficiência poderão solicitar isenção deste valor de 13 a 19 de outubro. Os candidatos com deficiência também terão 5% das vagas reservadas.

A prova objetiva, fase obrigatória para todos os cargos, tem aplicação prevista para 13 de dezembro (para os cargos de nível fundamental) e 20 de dezembro (para os cargos de níveis médio, técnico e superior). A prova terá 40 questões distribuídas entre língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática, informática básica, atualidades e conhecimentos específicos.

Além da prova objetiva, os candidatos ao cargo de nível superior passarão também por uma prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; e análise de títulos, de caráter classificatório.

Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório, que será realizado pela Administração Municipal após a homologação do concurso.

O prazo deste concurso público é de dois anos, contados a partir da data de homologação, que está prevista para dia 8 de fevereiro de 2021. O prazo de validade pode ser prorrogado uma vez por igual período.

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco