Último trimestre de 2020: mais de 8.500 vagas em concursos previstos até o final do ano!

Não teve a oportunidade de se inscrever em um concurso público neste ano? Não se desespere! Faltam menos de três meses para o fim de 2020, mas ainda há muitas seleções boas previstas. São chances para a Polícia Federal, Funai, Polícia Civil, Senado Federal e muitos outros órgãos. Separamos para você uma lista de concursos previstos e possíveis lançamentos a partir de outubro, segundo o especialista na área Gabriel Granjeiro, do Gran Cursos Online. Ao todo, são 10 concursos previstos com 8.546 vagas em diversas regiões do Brasil! Confira:

Vagas: 301

Cargo: agente, escrivão e delegado

Remuneração: de R$ 4.731,91 a R$ 16.670,59

Situação: edital até 31 de outubro

Lotação: Rio Grande do Norte

PMTO

Vagas: 1.000

Cargo: soldado

Remuneração: R$ 2.365,69

Situação: edital previsto para outubro

Lotação: Tocantins

Ainda este ano de 2020

PF

Vagas: 2.000

Cargo: agente, delegado, escrivão e papiloscopista

Remuneração: de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74

Situação: edital previsto para dezembro

Lotação: nacional

Senado Federal

Vagas: 40

Cargo: analistas e técnicos legislativos

Remuneração: de R$ 18.591,18 a R$ 32.020,77

Situação: comissão formada

Lotação: Brasília-DF

PCPA

Vagas: 1.495

Cargo: delegado, escrivão, investigador e papiloscopista

Remuneração: de R$ 6.791,69 até R$ 20.895,13

Situação: banca definida

Lotação: Pará

TCE/AM

Vagas: 217

Cargo: auditor

Remuneração: não informada

Situação: banca definida

Lotação: Amazonas

TCU

Vagas: 20

Cargo: auditor federal de controle externo

Remuneração: até R$21.947,82

Situação: comissão formada

Lotação: nacional

PMPA

Vagas: 2.405

Cargo: soldado e oficial

Remuneração: até R$ 5.781,31

Situação: banca definida

Lotação: Pará

CNPq

Vagas: 112

Cargo: analista em ciência e tecnologia

Remuneração: a definir

Situação: solicitado

Lotação: nacional

Funai

Vagas: 826

Cargo: diversos de nível médio e superior

Remuneração: de R$ 5.349,07.a R$ 6.420,87

Situação: solicitado

Lotação: nacional

PGDF

Vagas: 130

Cargo: procurador-geral

Remuneração: R$ 19.513,73

Situação: autorizado

Lotação: Brasília-DF

Concursos com chances de abertura

PRF

O concurso da Polícia Rodoviária Federal já teve projeto básico entregue! Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a seleção pode ser aberta até o final do ano com 2 mil vagas. A comissão já foi formada e o certame aguarda autorização. Saiba mais aqui!

Banco do Brasil

Em março, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria de nº 8.775, que estabelece um novo quadro de pessoal para o Banco do Brasil. Em janeiro, Rubem Novaes, ex-presidente do banco, afirmou que a instituição já estava estudando a possibilidade de um novo concurso para a área de tecnologia. Saiba mais

Cancelamento e adiamento de certames

Devido a pandemia de coronavírus, muitos concursos públicos foram impactados. Não dá para contar nos dedos a quantidade de seleções que foram adiadas ou suspensas por causa do estado emergencial na saúde pública que muitos estados declararam. É frustrante, mas, mantenha a calma, nada está perdido! Os concursos públicos vão ter que acontecer, seja neste ano ou nos próximoso. Como já sabemos, muitas seleções que seriam aplicadas em 2020 acabaram ficando para 2021.



Serão muitas oportunidades de uma vez só oferecidas aos concurseiros. A dica do Granjeiro é não se desesperar e se programar. “Muitos concursos em andamento foram adiados, os que iam sair não saíram, os que teriam andamento não tiveram: tudo acabou sendo empurrado. Não tem sido fácil para os concurseiros, mas sempre falamos, 2020 é um ano de plantio para 2021; quem seguir estudando agora vai colher no próximo ano, porque várias oportunidades vão sair simultaneamente. São centenas de órgãos e entidades com concursos represados que serão liberados para não entrar em colapso. O concurseiro vai ter a chance de fazer várias provas, mas ele tem que estar bem preparado, senão não vai adiantar nada”.

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco