Último dia! DPDF encerra inscrições de concurso com 60 vagas

(foto: Agência Brasília/Divulgação)

Atenção, concurseiros. A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) encerra nesta segunda-feira (5/10) o prazo para inscrições no concurso público com 60 vagas para o cargo de analista de apoio à assistência judiciária da carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal. A seleção oferece remuneração inicial de R$ 5.241,22 para carga horária de 35 horas semanais.Para concorrer, basta se inscrever no site da Cebraspe, banca organizaroa do concurso . A taxa custa R$ 101,87, e deve ser paga até dia 7 de outubro deste ano.