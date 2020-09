Até R$ 7,5 mil: mais de 370 vagas em concursos de Conselhos Regionais

(foto: Divulgação/Gov MS ) A procura de um concurso público? Separamos para você uma lista com cinco seleções abertas em diversas regiões do país! São 378 vagas distribuídas entre todos os níveis de escolaridade para contratação em Conselhos Regionais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Confira:





Crefono da 4ª Região

Inscrições abertas para o concurso público do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono-4), em Salvador e Recife! São oferecidas, ao todo, 120 vagas, sendo quatro de preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para fonoaudiólogo fiscal, cargo que exige formação superior em fonoaudiologia; e para assistente administrativo, cargo de nível médio. O salário dos profissionais selecionados varia entre R$ 1.893,60 e R$ 4.882,47, correspondente a 40 horas de trabalho semanal.





Saiba mais aqui. As inscrições podem ser efetuadas até 8 de outubro. Há taxa de participação no valor de R$ 46 a R$ 53.









CRESS da 26ª Região

O Conselho Regional de Serviço Social da 26ª Região (CRESS), no Acre, abriu um novo edital de concurso público. São cinco vagas (uma imediata e o restante sendo cadastro reserva) para o cargo de agente fiscal, ocupação que exige nível superior em serviço social. O profissional trabalhará no município de Rio Branco, cumprindo uma carga horária de 30 horas semanais para uma remuneração no valor de R$ 2.507,98.





O trabalhador também terá direito a auxílio-alimentação, no valor de R$ 401,30, auxílio-transporte, de R$ 110,61, e outros benefícios em vigor na admissão.





O interessado deve se inscrever até 9 de novembro pelo site da banca . O concurso cobra taxa de inscrição no valor de R$ 65.





CRM/MS

Outro concurso público aberto é o do Conselho Regional de Medicina do estado do Mato Grosso do Sul (CRM/MS). Serão 225 vagas, sendo seis imediatas e o restante para formação de cadastro reserva. Há chances para os níveis fundamental, médio e superior.





As oportunidades são para 11 ocupações: auxiliar administrativo, copeira, vigia, assistente administrativa, agente fiscal, analista administrativo, analista de informática, advogado, contador, controlador interno e médico fiscal.





Os profissionais irão atuar em Campo Grande, com remuneração que varia de R$ 1.260,81 a R$ 5.939,12 e jornada de trabalho de 40 horas para todos as ocupações, exceto no caso do cargo de vigia, que trabalha em escala de 12/36.





As inscrições vão até 12 de outubro e devem ser feitas pelo site da banca organizadora . A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo pretendido: R$ 40 para fundamental, R$ 45 para médio e R$ 50 para superior.



CREA/SC

Um novo concurso público foi aberto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA/SC) para preencher sete vagas, além de formação de cadastro reserva, para o cargo de analista de sistemas. Os aprovados serão lotados em Florianópolis.





Para se candidatar, é necessário possuir ensino superior completo em ciências da computação, engenharia da computação, sistemas de informação ou desenvolvimento de sistemas.





O salário oferecido é de R$ 7.538,37, para um trabalho de 40 horas semanais. Além disso, o profissional terá direito a vale-alimentação no valor de R$ 890 e vale refeição de R$ 29 por dia, além de plano de saúde, assistência odontológica e auxílio creche.





Saiba mais aqui! As inscrições vão até 13 de novembro. Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 95.



CRA/RR

O concurso público Conselho Regional de Administração de Roraima (CRA/RR) oferece 21 vagas (uma imediata e o resto para formação de cadastro reserva) para os cargos de assistente administrativo, de nível médio, e fiscal administrativo, que necessita de nível superior em administração. Ambas as ocupações são para locação em Boa Vista. Os aprovados trabalharão por 44 horas semanais para um salário que varia entre R$ 1.800 e R$ 2.800.





Os interessados podem se candidatar até dia 18 de outubro, pelo site da banca . O valor da taxa é de R$ 42 para o cargo de nível médio e R$ 50 para o de nível superior.

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco