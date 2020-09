CBM/SP abre seleção com 600 vagas para guarda vidas

(foto: Divulgação/CBM/SP ) Um novo processo seletivo simplificado foi aberto pelo Corpo de BombeiroS de São Paulo (CBM/SP)! O objetivo é o preenchimento de 600 vagas para a função de guarda-vidas, por tempo determinado. O salário é de R$ 1.290,66, mais vantagens (vale transporte e vale refeição). Para participar é necessário nível fundamental completo.





De acordo com o edital de abertura, a necessidade temporária e sazonal de excepcional interesse público se evidencia com o acentuado aumento na frequência da população nas praias litorâneas e de águas interiores do Estado de São Paulo durante o verão, período em que se verifica maior incidência das ocorrências de afogamento e outros acidentes aquáticos.





O guarda-vidas será considerado agente público e poderá ser empregado nas praias do litoral paulista e nas praias de águas interiores de rios e represas com acesso público do Estado em conformidade com planejamento próprio do Corpo de Bombeiros.





Atribuições

A proteção dos banhistas consiste em identificar os riscos de afogamento em uma praia, ou represa, sob a supervisão de um Bombeiro Militar, sinalizar estes riscos, orientar os banhistas sobre os riscos existentes nas praias ou represas e alertar os banhistas que estejam em risco iminente.





Salvamento simples de um banhista em risco na água: considera-se “salvamento simples de um banhista em risco na água” a atividade de entrar na água com os equipamentos adequados, nadar, atender à vítima de afogamento e retirá-la da água até um local seguro, sem riscos para o executante.





Suporte Básico da Vida: prestar suporte básico da vida à vítima de afogamento ou de outros incidentes em sua área de atuação, bem como atender outras emergências pré-hospitalares como auxiliar de um Bombeiro Militar.





Atividades de prevenção passiva: consiste em prestar auxílio a um Bombeiro Militar em

atividades de prevenção na da faixa de areia, na distribuição de material de educação pública, pulseirinhas para identificação de crianças, cartazes entre outros meios de alertar o banhista sob os riscos de afogamento.





Limpeza e conservação das dependências de seu local de trabalho e de seus materiais de serviço.





O candidato deverá, no ato da inscrição, optar por um dos municípios estabelecidos:





Cidade - nº de vagas

Ilha Comprida 36

Guarujá 50

Iguape 14

Bertioga 58

Peruíbe 40

São Sebastião 30

Itanhaém 50

Ilha Bela 12

Mongaguá 60

Caraguatatuba 20

Praia Grande 100

Ubatuba 50

São Vicente 20

São Paulo (Guarapiranga) 36

Santos 10

São Bernardo do Campo (Billings) 14

TOTAL: 600





Não haverá reserva de vagas para os portadores de necessidades especiais, tendo em vista a incompatibilidade com o exercício da atividade a ser desempenhada.





A vigência do contrato decorrente do presente Processo Seletivo Simplificado será de, no máximo, cinco meses. Já a validade do processo seletivo simplificado será de seis meses, a contar da publicação do resultado final.





Etapas e inscrição

A seleção consistirá em deferimento da inscrição, mediante análise de documentação e apresentação de atestado médico; análise da documentação para a contratação; realização de provas práticas de habilidades técnicas e investigação social.





As inscrições são gratuitas pela internet pelo endereço eletrônico www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br , ou pessoalmente, das 9h às 18h em diversas localidades apontadas no edital.





As provas de habilidades técnicas serão constituídas das seguintes modalidades: correr/andar um percurso de 1.000 metros, no tempo máximo de oito minutos; nadar 200 metros em piscina, no tempo máximo de seis minutos.





As provas serão aplicadas a partir das 10h de 03 de outubro. Haverá estágios e treinamentos com duração de três semanas, a ser frequentado pelos candidatos aprovados na seletiva, com assinatura de contrato dos aprovados em 6 de novembro e início em 9 do mesmo mês.