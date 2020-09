Imbel está com inscrições abertas para técnicos em enfermagem

(foto: ImbelDivulgação) A Indústria de material bélico do Brasil (Imbel), vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando do Exército, abriu uma seleção de pessoal para a contratação por prazo determinado.





São duas vagas para técnico em enfermagem do trabalho, com salário de R$ 1.448 para 44 horas semanais de trabalho. Os aprovados serão lotados na filial Fábrica da Estrela, em Magé, no Rio de Janeiro.





A contratação se dará por prazo determinado de um ano podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez, nos moldes da legislação vigente.





Para concorrer é necessário ter nível nível médio completo e curso técnico na área de enfermagem do trabalho e possuir experiência mínima de 6 meses na função.





Inscrições e etapas

As inscrições serão realizadas somente por meio de envio de curriculum vitae, ao e-mail : curriculos.fe@imbel.gov.br , gratuitamente, no período de 28 setembro a 2 de outubro de 2020.





A seleção será realizada na Fábrica da Estrela, situada na Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes, s/nº - Vila Inhomirim - 6º Distrito de Magé - RJ - CEP 25933-590.





A primeira faser será por meio de análise dos currículos enviados, por Comissão nomeada para tal fim, e depois haverá umae entrevista.





