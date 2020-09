EBSERH reabre inscrições de seleção emergencial nacional

O objetivo da seleção é a formação de cadastro de profissionais de nível superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus (covid-19), para a complementação da força de trabalho nos Hospitais Universitários Federais da rede EBSERH, visando o atendimento à população no combate à pandemia.

As chances são para médicos neonatologia, ginecologista e obstetra, pediatra, plantonista, médico do Trabalho, médico de Emergência, Anestesiologista, Clínico Médico, Médico Intensiva, entre outras especialidades.

Os salários variam de de R$ 3255,32 a R$ 10.350,45, dependendo da carga horária de trabalho.

A seleção acontecerá mediante avaliação de experiência profissional.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da EBSERH , até as 22h do dia 1 de outubro, mediante o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, anexação de currículo, diploma e documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional a serem pontuados (cópias frente e verso).